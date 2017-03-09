Скандал на Закарпатті: поліцейські виступили проти свого керівництва

Закарпатські поліцейські написали колективний лист голові ОДА Геннадію Москалю. У зверненні патрульні висловили недовіру до керівництва поліції Ужгорода та Мукачева через виявлені факти порушень закону.
Колективне звернення підписали 73 поліцейських. Про це повідомила прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.
За словами патрульних, керівник поліції Юрій Марценишин та його заступник Валерій Найман замішані у численних порушеннях законодавства і дисциплінарного статуту. Також очільників поліції звинувачують у приниженні гідності співробітників та упередженості до окремих працівників.
Ситуація, яка склалася у відомстві, негативно впливає на роботу колективу і, як наслідок, зменшує авторитет патрульної поліції.
Я неодноразово наголошував, що крім скандалів ніякої користі від нової патрульної поліції на Закарпатті немає. Через погане керівництво патрульна поліція повністю "завалила" роботу. Як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилася, а набагато зросла,
– заявив Геннадій Москаль.
Голова Закарпатської ОДА направив звернення до міністра МВС Арсена Авакова щодо невідкладного реагування на виявлені факти. Окрім цього Москаль мав розмову із головою Національної поліції України Сергієм Князєвим, в якій повідомив про зміст колективного звернення патрульних.
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Нагадаємо, що вже було оприлюднено відео, на якому головний поліцейський Ужгорода матюками розмовляв із підлеглими.