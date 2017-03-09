Скандал на Закарпатті: поліцейські виступили проти свого керівництва

Закарпатські поліцейські написали колективний лист голові ОДА Геннадію Москалю. У зверненні патрульні висловили недовіру до керівництва поліції Ужгорода та Мукачева через виявлені факти порушень закону.

Колективне звернення підписали 73 поліцейських. Про це повідомила прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

За словами патрульних, керівник поліції Юрій Марценишин та його заступник Валерій Найман замішані у численних порушеннях законодавства і дисциплінарного статуту. Також очільників поліції звинувачують у приниженні гідності співробітників та упередженості до окремих працівників.

Ситуація, яка склалася у відомстві, негативно впливає на роботу колективу і, як наслідок, зменшує авторитет патрульної поліції.