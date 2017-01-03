Скандал навколо могили Олеся: В'ятрович пояснив, що варто робити Україні

Відомий історик і директор Українського Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стверджує, що українського письменника Олександра Олеся варто перепоховати в Україні, а найкраще для цього підійде Лук'янівське кладовище.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Але вирішення цієї конкретної проблеми не вирішує проблему загалом. По цілому світі розкидано могили визначних українців. Частина з них залишиться на місці та потребуватиме спільної опіки місцевих українських громад і української держави. Частину слід буде перепоховати в Україні через неможливість опікуватися на місці теперішнього поховання. А щодо найвизначніших українців наша держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання у Національному пантеоні,

– підкреслив В’ятрович.

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