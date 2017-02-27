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Скандал у Черкасах: мерія безсила ліквідувати глибокі ями у центрі

19:28, сьогодні 266 Читать новость на русском

У мерії Черкас нарікають на підрядника через невиконання договору. Попри те, що вартість реконструкції двох відрізків бульвару становить 40 мільйонів гривень, ремонтні роботи досі не виконані.

Громадський транспорт в Черкасах ледве може проїхати через поганий стан дорожнього покриття. Це є причиною збоїв у графіку руху міського транспорту.

Центральна вулиця міста перетворилася на суцільне решето. Ремонтувати її почали ще торік у листопаді. Дорожники зняли верхній шар асфальту на одному із відрізків дороги, але завершити роботи їм завадила негода.

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Наразі чиновники планують провести експертизу дороги. Утворені за зиму ями підрядник ремонтуватиме власним коштом, проте розпочне це робити лише за сприятливої погоди.

Теги: Україна Черкаси Транспорт
Джерело: 24 Канал
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