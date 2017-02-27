Скандал у Черкасах: мерія безсила ліквідувати глибокі ями у центрі
У мерії Черкас нарікають на підрядника через невиконання договору. Попри те, що вартість реконструкції двох відрізків бульвару становить 40 мільйонів гривень, ремонтні роботи досі не виконані.
Громадський транспорт в Черкасах ледве може проїхати через поганий стан дорожнього покриття. Це є причиною збоїв у графіку руху міського транспорту.
Центральна вулиця міста перетворилася на суцільне решето. Ремонтувати її почали ще торік у листопаді. Дорожники зняли верхній шар асфальту на одному із відрізків дороги, але завершити роботи їм завадила негода.
Читайте також: Густєлєв: Влітку ми розпочнемо капітальний ремонт багатьох вулиць Києва
Наразі чиновники планують провести експертизу дороги. Утворені за зиму ями підрядник ремонтуватиме власним коштом, проте розпочне це робити лише за сприятливої погоди.
Вибір редакції
- vkontakte