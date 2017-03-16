Скандал в антикорупційному комітеті: Соболєв заявив про нелегітимність рішень

Нардеп Єгор Соболєв обурений сьогоднішнім нелегітимним засіданням антикорупційного комітету Верховної Ради та заявив, що схвалені там "рішення" не мають жодної сили.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Рішення", які від імені нашого парламентського комітету з протидії корупції прийняли депутати від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Відродження" та "Опозиційного блоку", не мають жодної сили", – мовиться у дописі нардепа.

Він додав, що попередив учасників цього зібрання, що засідання комітету призначено на завтра: "І попросив не дискредитувати нашу роботу, в якій ми завжди дотримувалися всіх правил. Вони зробили свій вибір. Під тиском".

Є великий ризик, що після 16:00 це "рішення" винесе на голосування парламенту такий самий залежний від клептократії спікер Андрій Парубій,

– попередив Соболєв.

"Представляти це "рішення" в залі від імені нашого комітету хай кличе продавців магазину Roshen на Хрещатику. Легітимність буде така сама", – зіронізував нардеп.

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Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ.