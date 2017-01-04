Скандал в Черкасах. П’яні поліцейські жорстоко побили чоловіка

У Черкасах група нетверезих поліцейських побили місцевого жителя Віталія Душку. Це трапилось в одному із розважальних закладів міста.

Про це пише видання vikka.ua.

Родина постраждалого боїться, що справу захочуть "зам'яти".

"У ніч з 28 на 29 грудня біля розважального комплексу шістьма нелюдами в стані алкогольного сп'яніння до ледве живого стану був побитий мій чоловік Віталій Душка. Після корпоративу ми збиралися їхати додому. Сиділи із подругою в машині та чекали на нього, коли до нас підійшли двоє нетверезих чоловіків, представилися поліцейськими і почали чіплятися. Запам'ятала, що один з них назвав своє ім'я і прізвище – Володимир Приходько. Вони наполягали, щоб ми підвезли їх на машині, в якій ми сиділи. Або ж на їхній", – розповіла дружина Душки Юлія Кикоть.

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За її словами, у суперечку втрутився її чоловік. Чим і накликав гнів поліцейських.

"Словесна перепалка переросла в бійку, вони накинулися на Віталіка. Покликали ще чотирьох. Вони почали просто бити його з криками, доки він не почав відключатися", – розповіла жінка.

Пізніше їй вдалось з’ясувати, що Володимир Приходько працює у поліції, а його брат Богдан, який також був причетний до інциденту, – колишній працівник міліції.