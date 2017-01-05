Скандал в МОЗ: Кардіохірург звинуватив Супрун у провалі закупівель і непрофесійності

Директор Інституту серця Борис Тодуров звинуватив міністра охорони здоров’я Уляну Супрун у провалі закупівель з невідкладної допомоги на 360 мільйонів гривень.

За словами кардіохірурга, це коштувало життя багатьом тисячам українців. Відповідь лікарю міністерство надало на офіційному сайті.

За їхніми даними, вони оголосили 5 із 6-ти необхідних тендерів на рік. А щоб надалі не отримувати неприємних коментарів Уляна Супрун вирішила заблокувати лікаря у Facebook на своїй приватній сторінці.

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Борис Тодуров вирішив дискусію продовжити і записав відеозвернення.

Натомість у МОЗ просять людей відділяти факти від суджень, адже за статистикою висока смертність в Україні від серцево-судинних захворювань говорить, що лише у 2015 році від них померло 420 тисяч осіб, натякаючи, що лікар спекулює цими даними, аби дискредитувати нове керівництво МОЗ.

Причини такої високої смертності пов'язані з неправильним способом життя, надмірною вагою та пізнім виявленням різних хвороб. Одна з найважливіших причин такого стану речей – недосконалість первинної ланки в Україні. За умови лікування причини хвороби рівень смертності можна значно знизити. Але для цього потрібно фінансувати не якийсь конкретний центр високоспеціалізованої допомоги, а, перш за все, систему первинної медичної допомоги,

– йдеться у відповіді МОЗ.

Крім того, лікар відповів на звинувачення у сепаратизмі та прокоментував фотографію, де він зображений з Сергієм Аксьоновим. Хірург заявив, що оперував у Криму його мати, коли Аксьонов був ще легітимним керівником у Криму.