Скандал в ООН: постпред України порівняв ізраїльські поселення з окупацією Росією Криму

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко пояснив позицію України у питанні ухвалення резолюції щодо Ізраїлю.

Про це Єльченко написав у своєму Twitter.

Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Він наголосив, що ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і анексія Росією українського Криму.

Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 грудня 2016 р.

Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію, якою вимагає від Ізраїлю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях.



"За" проголосувало 14 членів Радбезу, серед яких і Україна, натомість США несподівано утримались. За майже 8 років цей документ став першим, який вдалось ухвалити у питанні Ізраїлю та Палестини.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною" і дізнавшись, хто голосував "за", вирішив скасувати візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.