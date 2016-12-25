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Телеканал новин 24 Скандал в ООН: постпред України порівняв ізраїльські поселення з окупацією Росією Криму
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандал в ООН: постпред України порівняв ізраїльські поселення з окупацією Росією Криму

17:25, сьогодні 14467 Читать новость на русском
ООН підтримала резолюцію, якою засуджує дії Ізраїлю
ООН підтримала резолюцію, якою засуджує дії Ізраїлю / Getty images

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко пояснив позицію України у питанні ухвалення резолюції щодо Ізраїлю.

Про це Єльченко написав у своєму Twitter.

Він наголосив, що ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і анексія Росією українського Криму.

Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН підтримала резолюцію, якою вимагає від Ізраїлю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях.

"За" проголосувало 14 членів Радбезу, серед яких і Україна, натомість США несподівано утримались. За майже 8 років цей документ став першим, який вдалось ухвалити у питанні Ізраїлю та Палестини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною" і дізнавшись, хто голосував "за", вирішив скасувати візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Теги: Україна Політика ООН Палестина Скандал Анексія Криму Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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