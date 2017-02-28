01:01
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 22:00: Зброя з Криму у Сирії. Ситуація в Авдіївці
Випуск новин
00:05, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Скандал в освіті: одіозний ректор може повернутись на посаду

00:15, сьогодні 142 Читать новость на русском

Рімвідас Хращевський, якого звільнили два роки тому, неочікувано отримав рішення суду щодо свого поновлення на посаді ректора Національного авіаційного університету.

На протест до Міністерства освіти прийшли студенти і викладачі НАУ, щоб продемонструвати свою незгоду із рішенням суду стосовно справи Хращевського. До мітингарів вийшов держсекретар, який запевнив, що справа непроста, тому чиновники будуть вивчати всі її деталі.

Рімвідас Хращевський став в. о. ректора вишу влітку 2015. Тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільнив стару команду, зокрема, і одіозного проректора Максима Луцького, якого звинувачують у незаконному збагаченні на університетському майні.

Хращевський був тим, хто відновив на посаді Луцького. Це така чорна сторінка університету, ганьба НАУ. Стільки років та людина мала відношення до цього інноваційного, потужного науково-навчального комплексу,
– повідомив професор Ярослав Мовчан.

Уже 2 роки університет функціонує без ректора, керують вишем виконувачі обов'язків.

Поки тривають скандали, на території вишу "ростуть" багатоповерхівки, футбольне поле йде під землю, а у приміщенні басейну вже зараз можна знімати апокаліптичні трилери.

Читайте також: Репресивний КНУ: студентів виганяють через участь у мітингах

Теги: Київ Україна Міністерство освіти та науки України освіта
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 396
Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і
27 лютого, 22:23 Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"
735
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2135
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
27 лютого, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1772
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
27 лютого, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1468
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Понад півсотні нардепів збрехали в деклараціях. І цифра ще не остаточна
 9 грудня 2016 , 14:52 18
У поліції перевіряють причетність "Інтера" до "ДНР" та російських політтехнологів
4 вересня 2016 , 23:26
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук