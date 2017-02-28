Скандал в освіті: одіозний ректор може повернутись на посаду

Рімвідас Хращевський, якого звільнили два роки тому, неочікувано отримав рішення суду щодо свого поновлення на посаді ректора Національного авіаційного університету.

На протест до Міністерства освіти прийшли студенти і викладачі НАУ, щоб продемонструвати свою незгоду із рішенням суду стосовно справи Хращевського. До мітингарів вийшов держсекретар, який запевнив, що справа непроста, тому чиновники будуть вивчати всі її деталі.

Рімвідас Хращевський став в. о. ректора вишу влітку 2015. Тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільнив стару команду, зокрема, і одіозного проректора Максима Луцького, якого звинувачують у незаконному збагаченні на університетському майні.

Хращевський був тим, хто відновив на посаді Луцького. Це така чорна сторінка університету, ганьба НАУ. Стільки років та людина мала відношення до цього інноваційного, потужного науково-навчального комплексу,

– повідомив професор Ярослав Мовчан.

Уже 2 роки університет функціонує без ректора, керують вишем виконувачі обов'язків.

Поки тривають скандали, на території вишу "ростуть" багатоповерхівки, футбольне поле йде під землю, а у приміщенні басейну вже зараз можна знімати апокаліптичні трилери.

Читайте також: Репресивний КНУ: студентів виганяють через участь у мітингах