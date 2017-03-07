Скандал з Лободою: правоохоронці зробили висновок

З охоронця української співачки Світлани Лободи, який, за словами журналістів "1+1", напав на них та пограбував, зняли звинувачення у розбої.

Про це повідомила продюсер Лободи Нателла Крапівіна у Facebook.

У мене на руках офіційний висновок правоохоронних органів, де чорним по білому зазначено, що всі звинувачення за статтею 287 зняті!

– написала вона.

"Можливо, Микола (охоронець – 24), злякавшись за безпеку сім'ї Світлани,відреагував дещо різко, але, на мій погляд, абсолютно вірно, і завадив журналістській діяльності, яка по суті своїй є нічим іншим, як замовлення на Лободу", – додала Крапівіна.

Нагадаємо, раніше журналісти телеканалу "1+1" звинуватили охоронців Лободи у нападі. Тоді на місце події журналісти викликали поліцію, яка зафіксувала заяву знімальної групи про перешкоджання журналістській діяльності та зафіксувала факт пограбування.