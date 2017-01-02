Скандал з Пашинським: потерпілий розповів нові деталі

Нардеп Сергій Пашинський вистрілив зверху у ногу чоловікові, з яким у нього виникла сутичка, а не з положення лежачи, як депутат запевняв раніше.

Про це пише "Обозреватель".

Як розповів виданню В'ячеслав Хімікус, якого поранив з пістолета Пашинський, наблизившись нардеп направив пістолет йому в груди.

За його словами, перебуваючи в такому небезпечному положенні, Хімікус вдарив Пашинського пляшкою, а той відразу вистрілив.



Також Хімікус запевняє, що попереджувального пострілу не було. Крім того, він не чув звук пересмикування затвора перед пострілом, тому він вважає, що Пашинський завчасно дослав патрон в патронник.

Видання також показало рентгенівський знімок простреленої ноги Хімікуса і кульові отвори на його штанях.

З огляду на положення вхідного і вихідного отворів від кулі, можна припустити, що куля "йшла" зверху вниз,

– сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня увечері в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.



Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.