Скандал з порно-перепискою в Раді: нардеп дав пояснення

Нардеп Сергій Шахов, якого за двозначною перепискою у Верховній Раді впіймав журналіст Олександр Дубинський, заявив, що репортер усе спотворив.

Про це він розповів виданню "Обозреватель".

За словами Шахова, Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга.

"Цій родині я допомагав, купив будинок, і кожен місяць скидав по півтори тисячі гривень. Тому вона і запитала про "лаве", – сказав народний обранець.

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