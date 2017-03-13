Скандал з російською представницею на Євробаченні. У Путіна зробили заяву

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибір російської представниці Євробачення-2017, фінал якого пройде у Києві.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

Пєсков запевнив, що у виборі представниці немає нічого провокативного.

"Я б не став вживати таких слів, як провокація, це вибір російського телеканалу, який направляє туди учасника. Тому нічого провокаційного ми тут не бачимо", – сказав Пєсков.

Також він відреагував на інформацію про те, що російською співачкою зацікавилась українська Служба безпеки через її виступ в окупованому Криму.

"У Криму бували всі, практично немає, напевно, людей, які не бували в Криму. Це все-таки міжнародний конкурс, і країна-організатор конкурсу, напевно, повинна слідувати тим правилам, за якими цей конкурс проводиться", – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 12 березня в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка Юлія Самойлова.



13 березня речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ взялась за перевірку інформації про те, чи справді Самойлова виступала в анексованому Криму. На основі цього відомство ухвалить рішення щодо в’їзду росіянки на територію України.

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