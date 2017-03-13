14:05
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 12:00: Поранені у зоні АТО. Апеляція Насірова у суді
Випуск новин
13:53, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Скандал з російською представницею на Євробаченні. У Путіна зробили заяву

12:32, сьогодні 2175 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / 24smi.org

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибір російської представниці Євробачення-2017, фінал якого пройде у Києві.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

Пєсков запевнив, що у виборі представниці немає нічого провокативного.

"Я б не став вживати таких слів, як провокація, це вибір російського телеканалу, який направляє туди учасника. Тому нічого провокаційного ми тут не бачимо", – сказав Пєсков.

Також він відреагував на інформацію про те, що російською співачкою зацікавилась українська Служба безпеки через її виступ в окупованому Криму.

"У Криму бували всі, практично немає, напевно, людей, які не бували в Криму. Це все-таки міжнародний конкурс, і країна-організатор конкурсу, напевно, повинна слідувати тим правилам, за якими цей конкурс проводиться", – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 12 березня в Росії визначились з представником на Євробачення-2017. Нею стала співачка Юлія Самойлова.

13 березня речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ взялась за перевірку інформації про те, чи справді Самойлова виступала в анексованому Криму. На основі цього відомство ухвалить рішення щодо в’їзду росіянки на територію України.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Політика Юлія Самойлова Новини Росії Володимир Путін Скандал Євробачення-2017 СБУ Музика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 33
Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
сьогодні, 13:49 Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
274
Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
сьогодні, 11:00 Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
Яніна Ткачук 725
Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
сьогодні, 07:59 Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
Ольга Черненко 2067
Это совершенно запредельный цинизм. Про Россию и Евровидение
сьогодні, 04:10 Это совершенно запредельный цинизм. Про Россию и Евровидение
Аркадий Бабченко 7602
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук