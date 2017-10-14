Скандал зі 150 кілометрами "приватного" кордону з Угорщиною: реакція прикордонників

У Держприкордонслужбі відповіли на звинувачення головного військового прокурора Анатолія Матіоса про 150 кілометрів "приватного" кордону з Угорщиною.

Нагадаємо, Анатолій Матіос заявив, що на Закарпатті 150 кілометрів кордону між Україною та Угорщиною перебуває у приватній власності, які не контролює Держприкордонслужба. При цьому сам кордон між Україною та Угорщиною протяжністю лише 136,7 кілометрів.

Прикордонники такі звинувачення відкидають, запевняючи, що в повному обсязі здійснюють охорону кордону на Закарпатті. Однак визнають, що ділянки і справді перебували у приватній власності.

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"На сьогоднішній день співробітники Державної прикордонної служби України у взаємодії з прокуратурою Закарпатської області вже повернули у державну власність 34 земельних ділянки загальною площею понад 132 гектари", – повідомили у Держприкордонслужбі.

Для цього прикордонникам довелося чимало потрудитися: активно працювали в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, галузевому державному архіві Держприкордонслужби та інших архівних установах держави. А після цього пішли до суду задля повернення цих ділянок у державну власність.

Ще частина ділянок, через які судяться прикордонники – у безпосередній близькості до кордону.

"Крім того Мукачівським прикордонним загоном Держприкордонслужби спільно з військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону, подано позов до суду щодо оскарження незаконних рішень про передачу у довгострокову оренду майже 90 гектарів земель, розташованих у безпосередній близькості до кордону. На цей час ці справи призначені до судового розгляду", – йдеться у повідомленні.

Однак прикордонники запевняють, що це не перешкоджає їм у повному обсязі контролювати український кордон.