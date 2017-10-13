Скандальна акція під посольством України в Угорщині: МЗС України виступило з рішучою заявою

Попри зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна зі своїми угорським колегою, під будівлею українського Посольства в Угорщині відбувся мітинг з ознаками територіальної претензії до України.

Акцію під посольством України назвали "Самовизначення для Закарпаття". Фото з неї на своїй сторінці виклала Посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Акція під Посольством України в Будапешті, протест проти якої висловило МЗС України, адже організатори з самого початку заявили, що вони виступають за: самовизначення Закарпаття і свободу русинським, польським, болгарським, румунським, вірменським національним громадам, які проживають на території нинішньої України", виражають протест проти "варварства путчистів, які захопили в полон Україну і разом з нею угорських національних братів". У відповідь на протест України угорська сторона повідомила про право на мирне зібрання та висловлення протестів, під час яких учасники вільно висловлюють свої думки, та про право на донесення спільно сформульованої позиції", – повідомила Любов Непоп.

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При цьому вона зазначила, що на одному з учасників акції була футболка з написом "Закарпаття по закону належить Угорщині. Самовизначення для всіх пригнічених націй, примушених жити в Україні".

На таку ситуацію відреагували у Міністерстві закордонних справ. Директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макєєв з цього приводу написав: "Здається, що Будапешт, попри наш для багатьох оглядачів занадто вже конструктивний дипломатичний підхід – відверто заграється. Рішуче протестуватимемо та очікуємо, що влада Угорщини невідкладно відмежується від цих ганебних закликів".