Скандальна стаття Пінчука про Україну. Відомий дипломат натякнув на замовника

Український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко натякнув, що замовника скандальної статті олігарха Віктора Пінчука треба шукати на Сході, адже саме там має бізнес мільярдер.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Главком".

"Я не думаю, що інтереси Пінчука настільки направлені на Трампа, щоби у такий спосіб намагатися йому сподобатися. Гроші робляться у нього, як я розумію, не на Заході, а на Сході. Точки дотику можна знайти і іншим, значно продуктивнішим способом, бо це насправді викидання білого прапорця", – переконаний Огризко.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.