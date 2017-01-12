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Скандальна стаття Пінчука про Україну. Відомий дипломат натякнув на замовника

07:37, сьогодні 3288 Читать новость на русском
Гроші Пінчук заробляє на Сході
Гроші Пінчук заробляє на Сході / vesti.dp.ua

Український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко натякнув, що замовника скандальної статті олігарха Віктора Пінчука треба шукати на Сході, адже саме там має бізнес мільярдер.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Главком".

"Я не думаю, що інтереси Пінчука настільки направлені на Трампа, щоби у такий спосіб намагатися йому сподобатися. Гроші робляться у нього, як я розумію, не на Заході, а на Сході. Точки дотику можна знайти і іншим, значно продуктивнішим способом, бо це насправді викидання білого прапорця", – переконаний Огризко.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.

Теги: Україна Пінчук Скандал Новини Росії Політика
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