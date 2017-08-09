Скандальна "Стіна": прикордонників підозрюють у розкраданні грошей

Співробітники НАБУ арештували сімох підозрюваних у розкраданні грошей, виділених на проект "Стіна". Серед затриманих – прикордонники, які відповідали за фінансування будівництва, та посередники. За версією слідства, підозрювані завдали державі збитків на 16 мільйонів гривень. Зрештою, Європейський вал, який досі не побудований, від початку переслідують скандали.

У 2014 році українська влада вирішила поставити міцну загорожу на шляху ворога. За приклад взяли досвід розвинених країн, які повсякчас конфліктували з сусідами і відгороджувались від агресора прямо під час війни: Ізраїль, Туреччина, Саудівська Аравія.

Під фанфари стіну почали будувати і в Україні. Проект презентував тоді ще прем'єр міністр Арсеній Яценюк. Обіцяв, що кордон буде під надійним захистом. Його іменем і охрестили майбутню стіну. На все уряд виділив 4 мільярди гривень.

Це в 5 разів дешевше ніж попередній проект. Тому що там була значна доля іноземного компоненту. Затверджувався він із розрахунку 1 мільярд доларів США, сьогодні він вже 200 мільйонів. Просто підійшли по мудрому, набагато ефективніше, сильніше і мудріше,

– запевнив Яценюк.

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За ці кошти повинні були облаштувати захисні споруди ті укріплення вздовж усього кордону з Росією, включаючи межі підконтрольних Україні ділянок в зоні АТО та адмінкордон із Кримом. Це більше двох тисяч кілометрів.

Фактично стіна простягалась лише на декілька кілометрів від пропускного пункту, далі кордон повинні оберігати протитанкові рви, камери спостереження та мобільні бойові модулі. Планували завершити проект до 2018 року. Однак ще тоді в травні 2015 року під час презентації стіни на КПП Синьківка були помітні дивні особливості Європейського валу. Місцями стіну підпирали дощечки, аби не падала.

На кордоні у Сумській області робота загальмувалась, коштів вистачило на облаштування лічених кілометрів.

Рік тому Нардеп Олена Сотник відвідала КПП Чугунівка на Харківщині на кордоні з Росією. Розповіла, що нічого схожого на стіну там не знайшла, а кошторис проекту виявився засекреченим. Тому вона звернулася до НАБУ, аби детективи розслідували, куди поділись держкошти, на які мали звести вал.

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За 2015-2016 роки будівництво стіни було профінансоване лише на 15%. Куди пішли ці 600 мільйонів гривень – невідомо. Цього року уряд виділив ще півмільярда, і це у половину менше, ніж планувалося. З 2 тисяч кілометрів кордону на сьогодні облаштовані лише окремі ділянки: лише декілька сотень кілометрів. Стіна, яка повинна була витримати танки, ризикує впасти під тиском української корупції.