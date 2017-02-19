Скандальна заступниця Авакова назвала головні досягнення за 100 днів роботи

Заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва відзначила три головних досягнення за перші 100 днів своєї роботи на посаді, однак найголовнішим вона вважає підбір команди, яка допомагає реалізовувати амбітні задуми.

Про це Дєєва розповіла в інтерв'ю сайту "24"

"Найголовніша гордість – це моя команда. Це – спільна робота, яка б не могла бути без них реалізована", – зазначила вона.

Серед ключових досягнень заступниця Авакова виділила проекти, пов'язані з правами людини.

Перше. 2017-й став роком з протидії торгівлі людьми. Ми змогли зібрати всіх стейкхолдерів, обговорити алгоритм взаємодії і збільшити в рази виявлення злочинів з торгівлі людьми. Зайдіть на сайт поліції – там кожна п'ята новина про те, що перекрили черговий канал, виявили торговців і так далі,

– зазначила вона.

Ще одним важливим моментом Дєєва назвала зусилля, докладені для досягнення гендерної рівності. Третій блок в правах людини, про який згадала заступниця Авакова – захист прав дітей та ювенальна превенція.

"Програма максимум – спільно з ЮНІСЕФ розробити комплексний проект навчання всіх поліцейських знанням і навичкам спілкування і поведінки з дитиною. Нам потрібно налагодити нашу роботу з Мін'юстом, соціальними службами та громадськими організаціями так, щоб вийшов комплексний закритий цикл: поліцейський працює з дитиною так, щоб його захистити, не травмувати, гарантувати його безпеку, і далі у нього є алгоритм взаємодії з іншими службами", – наголосила Дєєва.

Більше про 100 днів роботи Анастасії Дєєвої в МВС читайте в інтерв'ю Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны