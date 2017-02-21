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Скандальний Артеменко: я – своя людина і патріот, який реально хоче миру

14:20, сьогодні 158 Читать новость на русском
Андрій Артеменко переконує у корисності свого
Андрій Артеменко переконує у корисності свого "мирного плану" / Фото з соцмереж

Народний депутат Андрій Артеменко стверджує, що його слова про здачу Криму в оренду Росії були вирвані з контексту, а пропонований ним "мирний план" проінформує РФ про національну ідею України.

Про це нардеп заявив у коментарі виданню "Гордон".

Я щодня чую стільки конспірологічних теорій про себе. Кажуть, я – людина Льовочкіна, Бойка, Тимошенко, навіть Черновецького. Це неправда. Я своя людина. Я доросла людина. Я громадянин цієї країни і щирий у своїх переконаннях. Я вважаю свою мирну ініціативу правильною. Переконаний, що членство в НАТО, Європейському або Митному союзі – це засіб, але не самоціль. Повідомлення, що я хочу здати Крим в оренду Росії, вирвані з контексту. Прочитайте першоджерело. Мовилося виключно про "мирний план" врегулювання ситуації. Крим – це Україна,
– розповів Артеменко.

Нардеп вважає, що запропонований ним "мирний план" дасть Москві можливість дізнатися про національну ідею України.

"Яка вигода Кремлю від мого "мирного плану"? Він виграє, тому що почує про національну ідею України, яку я пропоную. Україна дозріла і всіма подіями останніх років довела: єдиний шлях мирного існування і добросусідських відносин – це стати Швейцарією у Східній Європі. Ми повинні бути позаблоковою суверенною країною, яка не входить у жодні союзи і займається тільки сервісом на підставі національних багатств, які у нас є, на підставі нашого прекрасного українського народу і територіального розташування країни", – наголосив політик.

За словами Артеменка, він не боїться можливого кримінального переслідування та звинувачень у державній зраді.

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Це повна нісенітниця. Ніяких кримінальних переслідувань щодо мене не може бути з простої причини: я – патріот, який реально хоче миру. Я не тільки своїми словами, а й своїми вчинками за три роки показав, що я на стороні незалежної України. Мені нема чого боятися. Я порадився з дружиною. Сьогодні вночі провів консультації зі своїми американськими партнерами, які зацікавлені в реалізації "мирного плану". Я дійшов до висновку, що парламент і депутатський мандат – той майданчик, яка дозволить донести суспільству наші завдання і цілі. Тому я не здам депутатський мандат,
– резюмував нардеп.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. Згодом з'явилась інформація, що опального політика виключили з франкції "Радикальна партія" та попросили скласти мандат. Натомість 21 лютого народний обранець заявив, що цього робити не буде.

Теги: Україна-Росія Україна Анексія Криму Андрій Артеменко Політика Скандал
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