Скандальний автор "Балерини" у Нью-Йорку має ліцензію на використання української статуетки

Скульптор Джефф Кунс купив ліцензію в української майстрині Оксани Жникруп на використання її статуетки.

Велетенська надувна скульптура, яка нещодавно з’явилась у центр Нью-Йорка є законною копією фарфорової статуетки "Балерина Лєночка" Жникруп. Про це заявила прес-секретар Кунса Лоран Ротштейн, передає AFP.

Читайте також: Відомий бренд одягу вкрав ідею сукні в українського дизайнера

"Ми знаємо про роботу Оксани Жникруп та маємо ліцензію на її використання Джеффом Кунсом", – розповіла Ротштейн.

Зазначимо, нещодавно в пресі розгорівся скандал через надмірну схожість скульптур Кунса та Жникруп. Американського скульптора звинуватили в плагіаті.



Раніше Кунс переконував, що це збільшена копія його попередньої статуетки "Старовина". А на її створення його надихнула іграшка, яку він знайшов в Росії.