Скандальний автор "Балерини" у Нью-Йорку має ліцензію на використання української статуетки

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Скульптор Джефф Кунс купив ліцензію в української майстрині Оксани Жникруп на використання її статуетки.
Велетенська надувна скульптура, яка нещодавно з’явилась у центр Нью-Йорка є законною копією фарфорової статуетки "Балерина Лєночка" Жникруп. Про це заявила прес-секретар Кунса Лоран Ротштейн, передає AFP.
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"Ми знаємо про роботу Оксани Жникруп та маємо ліцензію на її використання Джеффом Кунсом", – розповіла Ротштейн.
Зазначимо, нещодавно в пресі розгорівся скандал через надмірну схожість скульптур Кунса та Жникруп. Американського скульптора звинуватили в плагіаті.
Раніше Кунс переконував, що це збільшена копія його попередньої статуетки "Старовина". А на її створення його надихнула іграшка, яку він знайшов в Росії.