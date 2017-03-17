Скандальний екс-радник Трампа отримував від Росії тисячі доларів

Стало відомо, скільки Росія заплатила колишньому радникові з нацбезпеки Дональда Трампа Майклу Флінну.

Згідно з документами, які оприлюднив конгресмен-демократ Елайджа Каммінгс 16 березня, до президентських виборів у США Майкл Флінн отримав від російських компанії 67 тисяч доларів, пише "Радіо Свобода".

В документах йдеться, зокрема, що Флінн отримав 11 250 доларів за два виступи у Вашингтоні. За один із них у серпні 2016 платила російська авіакомпанія "Волга – Дніпро", а інший – у вересні того ж року фінансувала американська "дочка" російської компанії з кібербезпеки "Лабораторія Касперського".

Конгресмен-демократ звернувся до адміністрації Трампа із закликом всебічно зареєструвати контакти Флінна з іноземними урядами.

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Раніше з’явилась інформація, що у грудні 2015-го Флінн отримав 33 750 доларів від російського пропагандистського телеканалу Russia Today. Це сталось до того, як він офіційно став радником у виборчій кампанії майбутнього президента Трампа.

Нагадаємо, скандал навколо радника з національної безпеки новообраного президента США Дональда Трампа розгорівся в середині лютого, коли стало відомо про його контакти з російським послом.