Скандальний "регіонал" може втратити права на дитину

Екс-нардепа від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка, якого підозрюють у сепаратизмі, суд може позбавити батьківських прав.
З таким позовом звернулася дружина політика Лілія Македон, свідчить повістка до суду, опублікована в газеті "Урядовий кур'єр".
У повістці мовиться, що Колесніченка викликає Дарницький райсуд Києва. Останнє відоме місце реєстрації "регіонала" – Київ, вул. Срібнокільська, 24, кв. 244.
Колесніченко вказаний відповідачем в цивільній справі за позовом Македон.
Дружина політика подала позов в інтересах неповнолітньої дитини Колесніченка Всеволода про позбавлення екс-депутата батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 19 квітня о 14:00.
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