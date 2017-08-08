Скандальний суддя розповів, чому боротьба з корупцією – наразі не пріоритет для Феміди

Голова Верховного суду Ярослав Романюк пояснив чому зняв свою кандидатуру з конкурсу і вже не претендує на займану посаду.

Скандал навколо нинішнього голови Верховного суду почався з першого етапу конкурсу до нового ВСУ. Ще тоді громадськість помітила, що Романюк отримав таке завдання, яке було в його практичному досвіді. Тож вже знав правильну відповідь.

Також, Романюку закидали узаконення "диктаторських законів" 16 січня. Попри це, за результатами перевірки на доброчесність, суддя навпаки піднявся майже на 40 сходинок у рейтингу. Але перед оголошенням висновків конкурсної комісії відмовився від свого місця.

Ще півроку тому судді ВСУ виступали категорично проти реформування і навіть вимагали, щоб їх у повному складі перевели у новий касаційний орган. Врешті, 17 з них таки подалися на конкурс, а 5 стали переможцями. Серед старих-нових суддів є й ті, хто навіть не може пояснити походження розкішних статків.

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Коли оцінюють судову реформу як "безпрецедентну", це означає, що в іншій країні це б ніколи не було застосовано,

– суддя Верховного суду України Богдан Пошва.

До Верховного суду ці кандидати не пройшли. Однак, з судової гілки влади йти не планують. Та ще й організовують брифінги про боротьбу з корупцією. Щоправда, зізнаються, поки що це пріоритетом для їхніх колег з судів першої інстанції не стало.

З понад 2 тисяч справ про кримінальні корупційні злочини розглянуто було лише третину. А вироки отримали лише 469 хабарників. Експерти заявили, що поліпшити статистику можуть антикорупційні суди. Та створювати їх владна верхівка поки не квапиться.