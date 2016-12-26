Скандальний Царьов зробив Савченко "дуже спокусливу" пропозицію

Скандально відомий український екс-нардеп Олег Царьов запросив Надію Савченко "до себе" на територію окупованого Криму. Він запевнив, там Савченко матиме чим зайнятись та де жити.

Про це він сказав у коментарі російському виданню НСН. "Якщо Савченко доведеться виїхати з України, вона може приїхати до мене в Крим, в гості. Тут їй буде, де жити і чим займатися", – заявив Царьов. Читай те також: Військовий лікар влучно пожартував над назвою платформи Савченко Нагадаємо, нещодавно Савченко анонсувала створення власної громадської платформи РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу.

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