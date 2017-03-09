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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скандальний український суддя попросив притулку у Молдови

19:40, сьогодні 160 Читать новость на русском
Микола Чаус
Микола Чаус / Політека

Суддя-втікач Микола Чаус Дніпровського районного суду Києва попросив політичного притулку у президента Молдови.

Про це Громадському радіо розповів глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

Його захист надав нам копію звернення до президента Республіки Молдова про політичний притулок. У нас зрозуміла процедура, ми цим займаємось. Ваші прокурори запросили його екстрадицію. Розпочата процедура екстрадиції. В цьому відношенні немає ніяких змін,
– зазначив Морарь.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.

Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.

Теги: Україна Судді Молдова
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