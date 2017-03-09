Скандальний український суддя попросив притулку у Молдови

Суддя-втікач Микола Чаус Дніпровського районного суду Києва попросив політичного притулку у президента Молдови.

Про це Громадському радіо розповів глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

Його захист надав нам копію звернення до президента Республіки Молдова про політичний притулок. У нас зрозуміла процедура, ми цим займаємось. Ваші прокурори запросили його екстрадицію. Розпочата процедура екстрадиції. В цьому відношенні немає ніяких змін,

– зазначив Морарь.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.



Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.