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Скандальний вбивця двох дітей подав апеляцію на рішення суду

20:52, сьогодні 199 Читать новость на русском

Водій Максим Сівовна, який у червні 2016 року збив насмерть двох дітей у Василькові на Київщині, подав апеляцію. 10 років за ґратами за вбивство – занадто жорстоке покарання, на його думку.

Адвокат вимагав пом’якшити вирок, посилаючись на те, що в його підзахисного хороша характеристика, до цього він не притягувався до кримінальної відповідальності. А також через те, що у нього є малолітній син.

Та апеляційний суд вирішив – вирок для Максима Сівовни залишити без змін.

Батьки загиблих дівчат твердять – цього чоловіка знають, він не вперше сідав за кермо напідпитку. Але весь час йому вдавалось уникнути покарання за порушення правил. Та в момент смертельної аварії вміст алкоголю в його крові склав 1,8 проміле.

Цього разу батьки побоюються, що вбивця їхніх дітей вийде на волю завчасно. Якщо скористається законом Савченко, коли один день в СІЗО рахують за два.

Торік у липні штрафи за кермування в нетверезому стані значно підвищили.

Та навіть такі суми не налякають. Усього за 2016 рік у ДТП постраждали 32 тисячі українців. Понад 3 тисячі – загинули. Зокрема, найбільше травмованих зафіксували у Києві.

Київщина лідирує за кількістю нетверезих водіїв за кермом. За останній рік спіймали 219 таких потенційних вбивць.

Читайте також: Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Україна Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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