Скандальний євродепутат зізнався про "спонсорську допомогу" Росії

Німецький депутат Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркус Претцель зізнався, що приїхав в окупований Крим у квітні 2016 року за гроші російського фонду.

Про це пише Spiegel. Зокрема, депутат розповів, що "проїзд, проживання та інші витрати були оплачені організаторами - російським фондом, який повинен економічно підтримувати анексований Крим". Як з’ясувало видання, участь для однієї людини становила від 1500 до 1800 євро, не враховуючи витрати на переліт. Нагадаємо, що у квітні 2016 року євродепутати Маркус Претцель (Німеччина) та Яромир Кохлічек (Чехія) приїхали до анексованого Криму для участі у Ялтинському економічному форумі.

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