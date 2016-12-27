Скандально відомий проект "Стіна" – у Держприкордонслужбі відзвітували про роботу

Держприкордонслужба України продовжує роботу на українсько-російському кордоні щодо впровадження так званого проекту "Стіна".

Про це заявив голова ДПСУ Віктор Назаренко, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, все йде за планом.

"Усі заходи Держприкордонслужба здійснює в рамках урядового плану. Цього року основні роботи проводилися в межах Харківської області, де завершено практично 50% усіх об'єктів і робіт, і Луганської області", - розповів Назаренко.

За його даними, вже обладнано 270 км протитранспортних ровів, майже 41 км контрольно-слідових смуг, 82,5 км паркану, більше ніж 126 км рокадних доріг та придбано чотири бойові рухомі модулі.

Глава ДПСУ додав, що на наступний рів на цей проект виділили 200 мільйонів гривень.

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