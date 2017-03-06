Скандально відому суддю Царевич не відновили на посаді

Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді колишньої судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич.
Про це повідомила речниця Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко, пишуть "Українські новини".
Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову Оксани Царевич,
– повідомила вона.
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Щоправда, жодних подробиць судового рішення поки немає.
Нагадаємо, 29 вересня 2016 року Петро Порошенко своїм указом звільнив суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич. Вона судила активістів Євромайдану.