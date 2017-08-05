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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандального екс-нардепа Мартиненка нарешті зможуть судити в Україні

22:48, 4 серпня 3515 Читать новость на русском
Микола Мартиненко
Микола Мартиненко / dw.com

У Швейцарії колишній нардеп Микола Мартиненко програв суди, у яких намагався заблокувати передачу українському слідству даних про його рахунки, куди ймовірно перераховувались хабарі.

Про це повідомляє німецьке видання DW з посиланням на судові документи, які є в його розпорядженні.

Панамська компанія, на швейцарські рахунки якої надходили імовірні хабарі Мартиненку, судилася з прокуратурою Швейцарії. Інформацію про ці рахунки запитувало Національне антикорупційне бюро України. Саме воно і підозрює, що ці кошти були хабарами, які призначалися українським депутатам і чиновникам у зв'язку з постачанням обладнання на українські АЕС.

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Сергій Лещенко, народний депутат і колишній журналіст-розслідувач, був одним з тих, завдяки якому це розслідування стало можливим. Після чого Мартиненко був змушений здати мандат.

"Мартиненко сам є вигодонабувачем від схем, які працювали на держпідприємствах. Після переказу на офшорні рахунки, ці суми частково поверталися назад в політику. За них купувалися голоси в Раді, потрібні рішення чиновників, ефіри на телебаченні, а також будувалися партії і формувався хор продажних експертів. Так утворювався кругообіг корупції в природі. Вкрадені гроші примножували політичні капітали і продовжували спіраль подальшого перебування у владі", – зазначив народний депутат Сергій Лещенко

За даними видання, Генпрокуратура України роками гальмувала надання допомоги європейським слідчим. Тому справу екс-депутата від "Народного фронту" не могли зрушити з місця. 28 червня Федеральний суд Швейцарії виніс остаточне рішення: відхилити вимоги нардепа. Таким чином розслідування може набрати нових обертів.

Наразі екс-нардеп на волі, суд його відпустив на поруки кількох депутатів та міністрів. Сам же Мартиненко всі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, детективи НАБУ затримали колишнього нардепа Миколу Мартиненка. Його звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів.

Теги: Новини України ГПУ Микола Мартиненко НАБУ Корупція Швейцарія Народний фронт
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