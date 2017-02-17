Скандального екс-регіонала вп'яте залишили під вартою

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги щодо продовження арешту колишнього регіонала Олександра Єфремова на 15 березня.

Адвокати намагалися оскаржити перший арешт свого підзахисного, згідно з яким він має залишатись під вартою до 17 березня. Однак, захисникам відмовили, оскільки термін оскарження сплив ще кілька місяців тому. Відтак прокурори вважають проведення засідання недоцільним.

Але судді задовольнили клопотання адвокатів, які вимагали, щоб їм надали оригінали документів справи.

Додамо, що арешт Єфремову подовжували вже чотири рази.

По справі №628. Наша апіляція, сторони захисту, ще не розглядалася, хоча термін тримання під вартою (Єфремова – 24) сплинув ще 22 січня. Тому на наше глибоке переконання Олександр Сергійович знаходиться під вартою незаконно,

– прокоментував захисник Єфремова Євгеній Солодко.

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Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області. 3 січня Олександру Єфремову вручили обвинувачення у злочинах.