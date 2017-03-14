Скандального російського артиста позбавили "громадянства ДНР"

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко позбавив "громадянства республіки" скандального російського артиста Микиту Джигурду.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Захарченко заявив, "паспорт" артистові видали помилково.

"Відбувся ряд технічних помилок, але сміливість чоловіка і сміливість влади – визнавати свої помилки. Помилка була, будемо в ній розбиратися. Я прошу вибачення у всіх за ту прикру випадковість, яка сталася", – сказав ватажок бойовиків.

Раніше Джигурда в соцмережах написав, нібито "глава народної ради ДНР" Денис Пушилін схвалив його кандидатуру на участь у "Євробаченні" від "республіки". Однак ЗМІ сепаратистів заявляють, що ця інформація є неправдивою.

Журналісти припустили, що саме за цю заяву Джигурду й позбавили "паспорта" "ДНР".

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