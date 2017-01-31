Скандальному заступнику мера Ужгорода обрали запобіжний захід

Заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу суд обрав міру запобіжного заходу.

Ужгородський міськрайонний суд під головуванням судді Олега Придачука постановив взяти Іштвана Цапа під домашній арешт.

Про це інформує Mukachevo.net.

Заступнику мера, якого підозрюють у корупції, заборонено залишати свій будинок з 20:00 до 8:00 та заборонено спілкуватися з іншими підозрюваними і свідками.

Прокуратура клопотала про взяття Цапа під арешт, проте суддя заявив, що така міра застосовується лише при наявності серйозних підстав або за відсутності більш м'яких запобіжних заходів.

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Сам Іштван Цап був присутній під час засідання суду і навіть говорив про низку, на його думку, суперечностей в документах справи.

Зокрема, за його словами, прокуратура інкримінує йому різні суми хабарів, при фактичній відсутності в нього будь-яких сум, які були вилучені в якості хабара.

За рішенням суду Іштвана Цапа відсторонили від обов'язків першого заступника мера.

Нагадаємо, 25 січня з’явилась інформація про те, що заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили на хабарі, проте він втік з міста. 27 січня він знайшовся і запевнив, що нікуди не тікав.