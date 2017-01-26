Скандальну черкаську вчительку – "любительку радянської влади" – звільнили

Скандал навколо вчительки англійської мови, яка погрожувала своїм учням "навчити любити радянську владу", добіг кінця.

Відповідний наказ департаменту освіти у своєму Facebook оприлюднив журналіст з Черкас Валерій Воротник.

"Макаренко звільнена", – написав журналіст.

Нагадаємо, скандал навколо вчительки англійської мови з черкаської школи №17 Наталії Макаренко розгорівся ще у грудні.



Батько однієї з учениць Дмитро Шакін після численних розповідей доньки попросив записати на диктофон те, як з учнями спілкується їхній класний керівник – вчителька англійської мови Наталія Макаренко. За словами дитини, викладачка неодноразово підвищувала на них голос і погрожувала "навчити любити радянську владу".

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