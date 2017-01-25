03:33
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова міліція чи стара поліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських
Випуск новин
00:52, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ – це віддати Україну, – євродепутат

02:17, сьогодні 305 Читать новость на русском
Ельмар Брок
Ельмар Брок / Getty Images

Голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу.

Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни", вважає чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ, представник німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ельмар Брок (Elmar Brok) в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Дивіться, це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу,
– заявив євродепутат.

Він також наголосив, що санкції проти Москви були запроваджені з метою виконання мінських домовленостей.

"Ми можемо зняти санкції, якщо це буде зроблено. Це ціна", – зазначив депутат.

Відтак Ельмар Брок очікує, яка реакція на пропозицію Трампа буде у американському Сенаті, а також як на неї відреагують критично налаштовані до Росії представники Республіканської партії сенатори Коркер і Маккейн.

Читайте також: 10 тисяч відважних українців було вбито Путіним через його вторгнення до України, – Маккейн

До слова, у Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії.

Теги: Політика Європарламент Санкції Дональд Трамп Ядерна безпека
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Блокада Києва, галас навколо
24 січня, 22:10 Блокада Києва, галас навколо "мовних" законів і номінанти на "Оскар", – головне за день
548
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Мовний законопроект:
24 січня, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 2 1964
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
24 січня, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 997
Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
24 січня, 19:00 Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
Інна Жолобович 2616
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Дві елітні машини вщент згоріли у Києві
 18 жовтня 2016 , 21:27
Нардеп розповів, що означає затримання Каськіва для олігархів
 8 вересня 2016 , 21:09 1
Харківську ОДА очолила жінка
 30 серпня 2016 , 07:36
У Бердянську на фізкультурі померла шестикласниця
 29 листопада 2016 , 10:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук