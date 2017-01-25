Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ – це віддати Україну, – євродепутат

Голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу.

Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни", вважає чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ, представник німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ельмар Брок (Elmar Brok) в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Дивіться, це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу,

– заявив євродепутат.

Він також наголосив, що санкції проти Москви були запроваджені з метою виконання мінських домовленостей.

"Ми можемо зняти санкції, якщо це буде зроблено. Це ціна", – зазначив депутат.

Відтак Ельмар Брок очікує, яка реакція на пропозицію Трампа буде у американському Сенаті, а також як на неї відреагують критично налаштовані до Росії представники Республіканської партії сенатори Коркер і Маккейн.

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До слова, у Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії.