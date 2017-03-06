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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки адвокатів захищає Романа Насірова: вражаюча цифра

01:04, сьогодні 693 Читать новость на русском
Роман Насіров у залі суду
Роман Насіров у залі суду / Фото з відкритих джерел

Відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова захищають дев'ять адвокатів.

Про це повідомив адвокат Романа Насірова Олександр Лисак, передає "РБК-Україна".

"Олександр Мельник, Ігор Світличний, Костянтин Дорошенко, я (Олександр Лисак, – "24"), Віктор Петруненко, Ігор Фомін, Кузьменко Андрій, Степанов Ігор, Ігор Черезов", – зазначив адвокат.

Лисак додав, що кожен адвокат займається своїм напрямком. За його словами, справа Романа Насірова налічує близько 500 томів.

Адвокат запевнив, що сторона захисту досі не отримувала матеріалів справи.

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Як повідомив адвокат Олександр Лисак, відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров хоче зробити заяву.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Україна Київ
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