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Скільки ботів у мережі Twitter: названо цифру

18:38, сьогодні 511 Читать новость на русском
Twitter
Twitter / Фото з відкритих джерел

Науковці з американського університету провели дослідження та підрахували кількість штучних акаунтів в соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії заявили про завершення експерименту, в рамках якого було проведено аналіз усіх акаунтів популярної соцмережі Twitter.

Згідно з отриманими даними, кількість ботів (фейкових сторінок) в мережі досягає 48 мільйонів акаунтів.

Кількість штучних акаунтів значно перевищує прогнозовані 15% бази даних користувачів. Експерти переконані, що результати експерименту допомогли виявити вельми прогресивну мережу ботів, які діють в умовах повної автоматизації.

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Теги: LifeStyle Інтернет мобільні пристрої Twitter
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