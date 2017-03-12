Скільки ботів у мережі Twitter: названо цифру

Науковці з американського університету провели дослідження та підрахували кількість штучних акаунтів в соціальній мережі Twitter.
Про це повідомляє Daily Mail.
Дослідники з Університету Південної Каліфорнії заявили про завершення експерименту, в рамках якого було проведено аналіз усіх акаунтів популярної соцмережі Twitter.
Згідно з отриманими даними, кількість ботів (фейкових сторінок) в мережі досягає 48 мільйонів акаунтів.
Кількість штучних акаунтів значно перевищує прогнозовані 15% бази даних користувачів. Експерти переконані, що результати експерименту допомогли виявити вельми прогресивну мережу ботів, які діють в умовах повної автоматизації.
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