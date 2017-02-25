Скільки бойовиків покінчили з життям самогубством: дані розвідки

Серед російсько-терористичних військ на тимчасово окупованій території Донбасу зафіксували кілька випадків самогубств.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, відомо про двох бойовиків, які вкоротили собі віку.

Бойовик 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти "(Новоазовськ)" наклав на себе руки за допомогою гранати. 24 лютого скоїв самогубство військовослужбовець зі складу "окремої роти безпілотних літальних апаратів "(Донецьк)",

– йдеться у повідомленні.

Командування бойовиків намагається приховати факт самогубства серед своїх підлеглих. Так, одного з військових спробували "звільнити заднім числом".

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Також у розвідці зазначили, що серед бойовиків збільшується кількість вживаного алкоголю. Саме томі кількість небойових втрат також збільшилися. Командування намагається вилучати необліковану зброю у бойовиків.