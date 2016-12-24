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Телеканал новин 24 Скільки буде коштувати провести новорічні свята на Закарпатті
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Скільки буде коштувати провести новорічні свята на Закарпатті

12:36, сьогодні 359 Читать новость на русском
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Закарпаття в очікуванні туристичного буму. Більшість місць у місцевих готелях і садибах на період зимових свят вже зарезервовані. Тому усім, хто попри все, таки хоче відпочити в регіоні, радять приїжджати після свят. Тоді й ціни будуть лояльнішими.

У місцевих готелях та садибах вільних місць практично не залишилось вже на початку грудня. Та недарма, адже Закарпаттю є що запропонувати туристам.

Працює 54 витяги – бугельні, якірні, крісельні, тюбінги. Також пропонується височезна гама фестивального руху. Це не тільки гастрономічні, винні і інші, а це і культурні, і реконструкційні, і музичні,
– розповідає фахівець з туризму Федір Шандор.

Найдорожче обійдеться відпочинок у період з тридцятого грудня по восьме січня. На цей період сільські садиби підняли ціну ледь не удвічі. За двомісний номер із харчуванням доведеться викласти 500 гривень. А от розваги – це вже за додаткові кошти.

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Тим хто хоче зекономити радять приїжджати після 10 січня. Тоді ціни підуть на спад.

"В садибах можна буде від 80 до 100 гривень за ніч і дешевий сніданок від 15 до 30 гривень", – переконує Федір Шандор.

Дешевий відпочинок приваблює не лише українських, а й закордонних туристів. Узимку на Закарпатті традиційно приймають сусідів: угорців та словаків, а також гостей з Чехії.

Теги: Україна LifeStyle Новорічні свята Подорожі Новини Закарпаття відпочинок
Джерело: 24 Канал
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