Скільки часу насправді судді тратять на розгляд справи: неочікувані дані

Деяким суддям достатньо лише двох хвилин, щоб розглянути справу у суді.
Такі дані наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.
Найбільш завантажений суд в Україні – Печерський районний суд м. Києва. Щодня через нього проходить 278 судових справ. Це при тому, що усього в суді працює лише 31 суддя.
Найбільш завантажений суддя – Тарасюк К.Е. Вона працює в цьому суді й розглядає переважно адміністративні штрафи. Щодня через неї проходить 44 справи. На кожну з них йде до 2 хвилин часу.
Вівторок – найзавантаженіший день в українських судах. В цей день розглядається до 21 тисячі справ.
Найбільше судових справ проходить в Києві, Дніпрі та Харкові.
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