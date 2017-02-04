Скільки харчових продуктів в анексованому Криму фальсифіковані
Крим.Реалії 18:58, сьогодні 174 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – майже половина м'ясних продуктів та чверть молочних на окупованому півострові є фальсифікованими. Тож яким продуктам кримчани надають перевагу – місцевим чи російським?
Також у випуску:
Хто знищує історичне обличчя Ялти.
В анексованому Криму вирішили розпиляти гори на будівельні матеріали.
Російська репресивна машина дісталася до адвокатів-політв'язнів.
Гість студії:
Журналіст-розслідувач, ведучий радіо "Крим.Реалії" – Сергій Мокрушин.
Кримська екологиня –Маргарита Литвиненко.
Політологиня, доцентка Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського – Евгенія Горюнова.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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