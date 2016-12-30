Скільки кібератак на українські об’єкти було вчинено за останні два місяці

Лише за листопад-грудень 2016 року на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак.

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