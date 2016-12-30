Скільки кібератак на українські об’єкти було вчинено за останні два місяці

Лише за листопад-грудень 2016 року на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак.
Таку заяву зробив Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони.
Розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти нашої держави. Подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн,
– заявив Президент України.
Відтак на засіданні РНБО було запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі.
Нагадаємо, на початку грудня відбулась серія атак на сайти державних установ. Зокрема, два дні не працювала система переказів коштів в Держказначействі. Тоді хакери вкрали три терабайти інформації з Міністерства фінансів та Державного казначейства України.
Під атаку потрапив і сайт Міноборони.
Також хакери зламали сайт "Укрзалізниці", а чиновникам погрожували фізичною розправою.
За словами Секретаря РНБО України Олександра Турчинова, хакерські атаки – це справа рук кіберзлочинців з Росії.
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