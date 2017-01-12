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Скільки коштів з держбюджету отримують на свою діяльність партії: цифри вражають

17:56, сьогодні 796 Читать новость на русском
Партії отримали гроші
Партії отримали гроші

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Загалом з держбюджету на це виділено майже 400 мільйонів гривень, йдеться у повідомленні НАЗК.

Найбільше отримає "Народний фронт" – 113,75 мільйонів гривень. Дещо менше – "Блок Петра Порошенка" – 112,1 мільйона гривень. Далі йдуть "Об’єднання "Самопомоч" – 56,39 мільйона гривень, "Опозиційний блок" – 48,46 мільйона гривень, Радикальна партія Ляшка – 38,25 мільйона гривень, "Батьківщина" – 29,18 мільйона гривень.

Керівник НАЗК Наталія Корчак також повідомила, що рішенням НАЗК передбачається виділення коштів у сумі 44,239 мільйона гривень "Об'єднанню "Самопоміч", відповідно до дотримання політичною партією гендерної квоти на парламентських виборах 2014 року.

При цьому голова Національного агентства уточнила, що політична партія має право відмовитись від державного фінансування своєї статутної діяльності шляхом подання до Нацагентства відповідної заяви.

Тим, у кого виникають питання по "Опоблоку", який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування,
– зазначила Наталія Корчак.

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Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України на підставі даних протоколу Центральної виборчої комісії про результати останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Теги: Україна гроші Політика НАЗК Верховна Рада Опозиційний блок Самопоміч Блок Петра Порошенка Радикальна партія ВО Батьківщина Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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