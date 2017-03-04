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Скільки людей бойовики з Донбасу тримають "на підвалі": озвучено цифри

14:31, сьогодні 322 Читать новость на русском
"На підвалі" у донецьких терористів

Окупанти скаржаться на те, що чимало бойовиків з Росії потрапили до так званих СІЗО, де з них знущаються.

За даними так званих російських журналістів, загалом бойовики утримують до 3 тисяч осіб, пише IV влада.

Багато з тих, кого утримують – російські бойовики, які приїхали воювати проти України. Окупанти скаржаться на те, що до них погано ставляться.

"Багатьом навіть не пред'явлено звинувачення. До деяких не пускають не те, що родичів, навіть адвокатів. І адже це не поодинокі випадки. За словами Анастасії Михайловськой в СІЗО тільки "ДНР" знаходиться близько трьох тисяч чоловік. Про "ЛНР" взагалі ніякої інформації", – написав вербувальник терористів з оточення Стрелкова Михайло Полинков.

Читайте також: О защитниках Донбасса: Их дома грабили бывшие друзья-менты, которые остались в "ДНР"

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі
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