Скільки людей бойовики з Донбасу тримають "на підвалі": озвучено цифри

Окупанти скаржаться на те, що чимало бойовиків з Росії потрапили до так званих СІЗО, де з них знущаються.

За даними так званих російських журналістів, загалом бойовики утримують до 3 тисяч осіб, пише IV влада.

Багато з тих, кого утримують – російські бойовики, які приїхали воювати проти України. Окупанти скаржаться на те, що до них погано ставляться.

"Багатьом навіть не пред'явлено звинувачення. До деяких не пускають не те, що родичів, навіть адвокатів. І адже це не поодинокі випадки. За словами Анастасії Михайловськой в СІЗО тільки "ДНР" знаходиться близько трьох тисяч чоловік. Про "ЛНР" взагалі ніякої інформації", – написав вербувальник терористів з оточення Стрелкова Михайло Полинков.

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