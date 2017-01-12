Скільки людей померли від холоду в Україні: жахаюча цифра

В Україні росте кількість жертв сильних морозів. Тільки за минулу добу, 11 січня, від переохолодження померли 11 людей.

Всього жертв лютих морозів серед українців з початку року вже 40.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, найбільше смертей у Рівненській, Миколаївській та Львівській областях. Найчастіше люди замерзають і вмирають після вживання алкоголю.

За прогнозами синоптиків, сильні морози протримаються в Україні ще щонайменше тиждень. Зокрема, 19 січня – на Водохреща – стовпчики термометрів можуть опуститись до 17 градусів морозу. Втім, це похолодання буде м'якшим, аніж на початку року.

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Водночас, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадали, що по Україні працює понад 3,5 тисячі пунктів обігріву.

До слова, негода вирує і в Східній Європі. Вже відомо про 73 жертв низької температури.