Скільки люди витрачають часу на YouTube: приголомшлива цифра

Користувачі YouTube щодня переглядають по мільярду годин онлайн-відео.

Таку заяву зробив віце-президент компанії з технологічних питань Крістос Гудроу.

Ми досягли важливого етапу в нашій подорожі – люди у всьому світі тепер дивляться по мільярду годин неймовірних відео на YouTube кожен день!

– цитує слова Гудроу офіційний блог YouTube.

Він додав, якщо будь-якому користувачеві довелося дивитися відео на YouTube протягом мільярда годин, то це зайняло б у нього понад 100 тисяч років.

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