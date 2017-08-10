Скільки Mail.ru втратив від заборони в Україні: у російській компанії підрахували збитки

За підрахунками Mail.Ru Group, через заборону його ресурсів в Україні виручка холдингу за підсумками 2017 року матиме від'ємні 1,5 відсотки.

Як йдеться у звіті компанії за другий квартал, її виручка в 2017 році зросте на 23-26% відносно показника 2016 року та складе 52,6 – 53,9 мільярда рублів.

Відтак, українські втрати можна оцінити в 789 – 808,5 млн рублів.

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Загалом за підсумками другого кварталу 2017 року виручка Mail.Ru Group зросла на 36,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зауважимо, що ця цифра склала 13,127 мільярда рублів.

Крім того, показник EBITDA збільшився на 6,5%, до 4,595 мільярда рублів, а чистий прибуток холдингу склав 3,038 мільярда рублів – це на 2,1% більше, аніж попереднього року.

Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.

