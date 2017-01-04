Скільки нових автомобілів купили українці у 2016 році та яким маркам віддавали перевагу

У 2016 році українці купили на 41 відсоток більше нових автомобілів, аніж роком раніше.

Як повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром", за 2016 рік в Україні було реалізовано та поставлено на облік МВС 65 562 нові машини. Кожного місяця фіксувалося збільшення обсягів продажів у порівнянні з попереднім роком – від липневого зростання на 4 відсотка відносно липня 2015 року до стрибка на 117 відсотків у березні. У порівнянні з 2015 роком ринок виріс на 41 відсоток.

Найбільша кількість первинних реєстрацій за період з січня по грудень прийшлася на автомобілі марки Toyota – 7668 шт., що на 56% більше ніж у 2015р. На другому місці Renault з результатом 6 389 авто, який на 52% більше ніж у попередньому році. Третє місце дісталося Volkswagen – 5 001 продажів (+117% до аналогічного періоду минулого року).

Далі в ТОП-10 в порядку убування увійшли: Skoda – 4 145 авто (+91%), KIA – 3 982 авто (+98%), Ford – 3 612 авто (+38%), Nissan – 3 444 авто (+29%), Hyundai – 3 396 авто (+33%), BMW – 3 073 авто (+70%). Замикає лідерську десятку – ЗАЗ, автомобілі вітчизняного бренду вибрали 2 758 покупців (-4%).

Що стосується бестселера продажів 2016 року, то цей титул українці віддали KIA Sportage, придбавши протягом року 2 736 одиниць автомобілів цієї моделі, що майже в 3 рази більше ніж роком раніше.

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