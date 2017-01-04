  • укр
  • рус
14:51
4 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Поранені в зоні АТО. Заочний арешт Курченка
Випуск новин
14:14, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Авто
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Скільки нових автомобілів купили українці у 2016 році та яким маркам віддавали перевагу

11:46, сьогодні 1312 Читать новость на русском
KIA Sportage
KIA Sportage

У 2016 році українці купили на 41 відсоток більше нових автомобілів, аніж роком раніше.

Як повідомляє Асоціація автовиробників України "Укравтопром", за 2016 рік в Україні було реалізовано та поставлено на облік МВС 65 562 нові машини. Кожного місяця фіксувалося збільшення обсягів продажів у порівнянні з попереднім роком – від липневого зростання на 4 відсотка відносно липня 2015 року до стрибка на 117 відсотків у березні. У порівнянні з 2015 роком ринок виріс на 41 відсоток.

Найбільша кількість первинних реєстрацій за період з січня по грудень прийшлася на автомобілі марки Toyota – 7668 шт., що на 56% більше ніж у 2015р. На другому місці Renault з результатом 6 389 авто, який на 52% більше ніж у попередньому році. Третє місце дісталося Volkswagen – 5 001 продажів (+117% до аналогічного періоду минулого року).

Далі в ТОП-10 в порядку убування увійшли: Skoda – 4 145 авто (+91%), KIA – 3 982 авто (+98%), Ford – 3 612 авто (+38%), Nissan – 3 444 авто (+29%), Hyundai – 3 396 авто (+33%), BMW – 3 073 авто (+70%). Замикає лідерську десятку – ЗАЗ, автомобілі вітчизняного бренду вибрали 2 758 покупців (-4%).

Що стосується бестселера продажів 2016 року, то цей титул українці віддали KIA Sportage, придбавши протягом року 2 736 одиниць автомобілів цієї моделі, що майже в 3 рази більше ніж роком раніше.

Читайте також: Спецмита на іномарки можуть повернути

Теги: статистика Toyota Renault Volkswagen Skoda KIA Ford Nissan Hyundai BMW
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
сьогодні, 13:05 ЗСУ успішно звільняють окуповані бойовиками території
Дмитро Снєгирьов 4070
Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
сьогодні, 08:31 Разные ипостаси юмора: 10 увлекательных комедий на любой вкус
Дмитро Бєлобров 1618
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
3 січня, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 12 24210
Про пінчукові витребеньки
3 січня, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 2615
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
3 січня, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
597
Галичина чи Волинь: чи знаєте ви Україну краще за Президента
 4 листопада 2016 , 16:13 70
Польща зробила категоричну заяву щодо окупації України
8 жовтня 2016 , 17:23 36
Журналісти знайшли пікантні фото молодої заступниці Авакова
11 листопада 2016 , 19:23 5
З’явилось моторошне відео з місця загибелі "Мотороли" (18+)
17 жовтня 2016 , 14:50 70
Ще одна держслужба отримала право зупиняти автомобілі для перевірки документів
 11 листопада 2016 , 10:04 20
Бій на Світлодарській дузі: волонтер заявила про серйозні втрати
 19 грудня 2016 , 15:40 7
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук