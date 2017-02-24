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Скільки олігархи втрачають грошей через блокаду: шокуючі цифри

08:01, сьогодні 393 Читать новость на русском

30 мільйонів доларів щомісяця втрачає Ренат Ахметов через торговельну блокаду окупованих територій.

Через перекриття залізничних сполучень, двоє із 12 видобувних підприємств компанії Ахметова "Метінвест" зупинили свою роботу. Олігарх у 2016 втратив більшість своїх статків.

З майже 7 мільярдів доларів в найбагатшої людини України залишилось 2 мільярди 300 мільйонів доларів.

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Теги: Україна гроші Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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