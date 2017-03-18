Скільки пенсій отримують кримчани і як на них вижити

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – пенсії на пострадянському просторі давно стали окремою проблемою. Тим більше це стосується таких специфічних утворень, як нинішній Крим.

Також у випуску:

Як тепер, після 3 років після анексії, росіяни ставляться до окупації.

Підземні скарби Феодосії: скільки їх насправді та хто планує на них заробити.

Наскільки великими є російські пенсії, які отримують кримчани, і на що їх вистачає.

Гість студії:

російський політолог Іван Шмельов.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".