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Скільки пенсій отримують кримчани і як на них вижити

Крим.Реалії 18:30, сьогодні 318 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – пенсії на пострадянському просторі давно стали окремою проблемою. Тим більше це стосується таких специфічних утворень, як нинішній Крим.

Також у випуску:

Як тепер, після 3 років після анексії, росіяни ставляться до окупації.

Підземні скарби Феодосії: скільки їх насправді та хто планує на них заробити.

Наскільки великими є російські пенсії, які отримують кримчани, і на що їх вистачає.

Гість студії:

російський політолог Іван Шмельов.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Новини Криму Крим.Реалії Анексія Криму гроші
Джерело: 24 Канал
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