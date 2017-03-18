Скільки пенсій отримують кримчани і як на них вижити
Крим.Реалії 18:30, сьогодні 318 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – пенсії на пострадянському просторі давно стали окремою проблемою. Тим більше це стосується таких специфічних утворень, як нинішній Крим.
Також у випуску:
Як тепер, після 3 років після анексії, росіяни ставляться до окупації.
Підземні скарби Феодосії: скільки їх насправді та хто планує на них заробити.
Наскільки великими є російські пенсії, які отримують кримчани, і на що їх вистачає.
Гість студії:
російський політолог Іван Шмельов.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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