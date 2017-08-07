Скільки поліцейських вбили на Донеччині: страшна цифра

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За останні три роки в Донецькій області загинуло 17 правоохоронців, ще 10 правоохоронців було тяжко поранено.
Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в ефірі "112 каналу".
"17 людей вбито – співробітників міліції та поліції Донецької області – і близько 10 отримали важкі поранення. Убитий начальник поліції Дебальцевого – був застрелений при виході з оточення. Отримав важке поранення начальник управління карного розшуку донецької поліції, втратив частину кисті, але тепер відновився і виконує свої функціональні обов'язки", – розповів він.
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